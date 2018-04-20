СМИ узнали о финансировании Пригожиным российских политологов в Африке

На Мадагаскаре, в ЮАР, Кении и еще нескольких странах, где в ближайшее время должны состояться выборы, начали работать российские политтехнологи. Источники «Коммерсанта» утверждают, что их финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, имя которого связывают с «фабрикой троллей» и ЧВК «Вагнер».

Собеседника издания рассказали, что руководит «африканским проектом» Ярослав Игнатовский. Ранее он курировал мониторинг социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе также на деньги Пригожина.

«Африка не только не находится в актуальной повестке, но даже если России захотелось бы вернуться, то нам неоткуда взять ресурсы», - сообщил «Коммерсанту» старший научный сотрудник Центра африканских исследований РАН Николай Щербаков. По его мнению, у России нет возможности «всерьез заниматься африканскими делами». Тем более, что во многих странах континента нет не российских посольств и торгпредств. Помимо этого, «современные технические решения для добычи полезных ископаемых» наша страна не может обеспечить себе сама».

«Китай давно работает в Африке. У Китая есть особые условия и возможности для этого. Сейчас у России не получится прийти в Африку как полноценный партнер. У нас рынок съеживается. Российские политтехнологи в Европе не очень нужны, а в странах Африки может быть спрос на их услуги, тарифы там достаточно высокие», - предположил Щербаков.