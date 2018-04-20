Советский космонавт Владимир Ляхов умер на 77-м году жизни

Центр подготовки космонавтов сообщил о смерти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, полковника Владимира Ляхова. Он «скоропостижно ушел из жизни» 19 апреля в возрасте 76 лет, говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Руководство и сотрудники центра принесли родным и близким Ляхова соболезнования от своего имени, а также от лица всех космонавтов СССР и России.

Владимир Ляхов совершил три полета в космос, которые с общей сложности длились свыше 333 суток. Он трижды выходил в открытый космос, где провел 7 часов и 8 минут. Космонавт участвовал в длительных полетах основных экспедиций на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».