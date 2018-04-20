США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас

20 апреля в российском Совфеде прокомментировали решение Анкары вывести из США золотой запас.

Глава комиссии Совфеда РФ Алексей Пушков с уверенностью заявил, что Штатам грозит сила действия бумеранга в отношении политики санкций.

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Российский сенатор опубликовал пост в соцсети Twitter, в котором отметил нежелание Анкары поддаваться шантажу со стороны Вашингтона, действия которого всё более непредсказуемые.

Как резюмировал Пушков, настало время, когда доверие к администрации американского президента Дональда Трампа «вступило в сумеречную зону».

Широкое применение санкций -экономических и финансовых - еще аукнется США. Турция вывела из США весь свой золотой запас - не хочет быть обьектом шантажа и давления со стороны непредсказуемой администрации. И это - союзник по НАТО! Доверие к США вступило в сумеречную зону.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 апреля 2018 г.