США продадут Мексике вертолеты и ракеты на 1,2 млрд долларов

Министерство обороны США заявило, что планирует продать Мексике многоцелевые палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

Мексиканские власти запросили у Вашингтона восемь вертолетов MH-60R, 19 ракет AGM-114, 38 ракет APKWS II, 30 торпед MK-54, а также некоторое военное снаряжение.

Американский Госдепартамент не против подобных поставок Мехико. В Пентагоне посчитали, что продажа такого рода вооружения не повлияет на «военный баланс в регионе». Также оборонное ведомство должно уведомить Конгресс о сделке. В течение 30 дней конгрессмены могут блокировать ее.