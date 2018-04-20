Статую «Бесстрашной девочки» в Нью-Йорке уберут от «Атакующего быка»

Власти Нью-Йорка решили до конца года перенести статую «Бесстрашная девочка», установленную в 2017 году напротив скульптуры «Атакующий бык», к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи. Мэр города Билл де Блазио считает, что перенос «увеличит доступность статуи и гарантирует, что ее посыл и дальше будет услышан», пишет The New York Times.

Власти озаботились проблемой безопасности, поскольку каждая статуя сама по себе привлекает потоки туристов, и вокруг них обеих собираются толпы людей. Рассматривается и вопрос о переносе «Атакующего быка».

Автор «Бесстрашной девочки» Кристен Визбал выразила удовлетворение по поводу того, что ее работа останется в городе. Адвокат ее коллеги — скульптора Артуро Де Модики, изваявшего статую быка, — был не так покладист: по его словам, в случае переноса статуи не исключена возможность судебного иска к городским властям.

На самом деле Де Модики первый раз установил «Атакующего быка» как раз рядом со зданием Нью-Йоркской фондовой биржи, поскольку он символизирует победу американцев над финансовым кризисом. Это произошло в 1989 году, причем скульптор действовал тайком, поэтому впоследствии его работу перенесли.

«Бесстрашная девочка» сделана по заказу финансовой организации State Street, стремившейся таким образом привлечь внимание общественности к проблеме гендерного неравноправия в бизнесе. Заказчики предполагали, что она простоит напротив быка неделю, но нью-йоркские власти согласились оставить статую на месте на более длительный срок.

Артуро Де Модики возмутился появлением «Бесстрашной девочки» рядом с его «Атакующим быком»: по его мнению, таким образом смысл его работы был искажен.