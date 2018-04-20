Сторонники Навального подали заявки на шествия в Москве и Петербурге

Сторонники оппозиционера Алексея Навального направили властям Москвы и Санкт-Петербурга уведомления о планах по проведению 5 мая протестных шествий в обоих городах, передает «Интерфакс» со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

В Северной столице планируется шествие по Загородному проспекту и митинг на Пионерской площади, про московский маршрут, выбранный сторонниками Навального, пока не сообщается.

Ранее Навальный объявил о намерении организовать протестные акции «Он нам не царь» перед назначенной на 7 мая инаугурацией президента Владимира Путина — «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония».