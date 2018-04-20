СТРАТКОМ: Санкции не мешают развитию военно-космической программы РФ

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что западные санкции не смогли повлиять на развитие военно-космической программы Москвы, сообщает газета Politico.

Американский военачальник отметил, что политическая изоляция, которую западные страны устроили для России, не смогла оказать воздействие на военную отрасль страны. По его словам антироссийские меры не замедлили модернизацию российской программы ни в ядерной, ни в космической сфере.

Россия по-прежнему говорит о развитии военно-космической программы и Кремль этим действительно занимается, резюмировал Хайтен. Генерал также добавил, что у российского правительства развитие стратегических, ядерных, космических и кибернетических сил является одной из самых приоритетных задач.