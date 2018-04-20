Существует ли качественная автомобильная резина из Китая?

Китайские товары занимают значительную нишу мирового рынка, они имеют низкую цену, но не самую высокую популярность, так как их качество зачастую отвечает цене и оставляет желать лучшего. Часто попадаются китайские товары, которые копируют изделия известных брендов, но при видимо схожести это все тот же самый «китай». В последнее время рынок наводнили китайские шины и отношение к ним у потребителей весьма двоякое – с одной стороны неплохо сэкономить некоторые средства и купить покрышки подешевле, а с другой не хочется рисковать безопасностью собственного транспортного средства.

Стоит ли покупать китайские шины?

Основная стратегия китайского производства – снижение цены, что сказывается на качестве производимых товаров. Этот критерий в китайском производстве стоит на втором плане. Часто изделия просто копируют наиболее удачные разработки именитых фирм из соседних стран, это позволяет заводу экономить на собственных разработках, что снижает цену продукции. Но если внешний вид может быть скопирован идеально, то вот остальные характеристики покрышки повторить не удается, а именно они важны в качестве и безопасности езды.

Стоит заметить, что есть в китайской промышленности и такие бренды, которые заслуживают покупки и внимания. Некоторые из них занимаются собственными разработками и производят покрышки не кустарным образом, а на оборудованных производствах, другие просто выкупают устаревшие производственные линии у именитых брендов. В результате резина из Китая оказывается и дешевой и качественной. Один из таких представителей – GT Radial.

Каталог зимних и летних шин GT-Radial

Покрышки GT-Radial производит китайский гигант, который к тому же входит в состав индонезийской компании Gajah Tunggal. В линейке торговой марки есть покрышки разных типоразмеров – для мотоциклов, легковых автомобилей, авто внедорожного класса, микроавтобусов и техники специального назначения. Представлены все возможные типоразмеры.

Летняя резина от компании в своем составе имеет натуральный каучук, который делает ее эластичной и стойкой к износу, как и положено хорошей шине для жаркого сезона. Зимняя резина также имеет натуральный каучук и другие примеси, которые позволяют ей не твердеть даже на сильном морозе. Рисунок протектора очень продуман, особенно если учитывать страну производства колеса. Он отлично удерживает автомобиль даже на самой сложной дороге, обеспечивая надежное сцепление. Каталог зимних и летних шин не закрывает список, есть и всесезонные модели, которые сочетают в себе оба качества.