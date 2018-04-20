Татьяна Рудакова на прощания сказала пару слов каждому из участников

Я покидаю телепроект «Дом 2». Мои чувства двойственны, я и рада, и огорчена. Рада, что побывала в таком крутом месте и познакомилась с нереальными людьми. Огорчена тем, что не в своё время пришла и очень сильно запуталась сама в себе, и меня прошлое тянуло намного больше, чем настоящее. На острове я впала в апатию. И вообще я стала слишком ранимой, никогда такой не была. Всегда могла ответить, а сейчас лью слезы и всех люблю. Ухожу с телепроекта сама.Очень рада была познакомится и пообщаться с вами девочки: Саша Шева, Майя Донцова. Особенно полюбила вас девочки: Ивана Дилова самая родная стала, с Каролиной Бабенко с первого дня подружились, Виктория Борисевич самая простая и уютная, надеюсь встретишь своего принца, Настя Балинская, тебя просто безгранично лю-лю.Конечно буду скучать по кавказской половине проекта: Денис Давыдов и Давид Анташвили,l они же лучшие диетологи проекта. Виктор Шароваров, как же я могу забыть про тебя. Один приход. Желаю тебе всего наилучшего. Буду болеть за тебя по-тихому. Леша Кудряшов, малой самый позитивный человечек на проекте (до сих пор злюсь на тебя, что обидел Настюху). Харизме Андрея Денисова может позавидовать каждый, самые положительные чувства остались после общения с тобой. Кардинально поменяла мнения об Илье Яббаровею Экранный образ миф! Очень приятный молодой человек. У Леши Купина идеальные черты лица и очень доброе сердце, надеюсь вы снова будете вместе с Майей. Не судите строго по экранному образу, Артем Сорока не такой уж он и гаденыш. Ой и как же я могла забыть за самого юного нашего героя. Никита Турчин, я верю, что ты раскроешься ещё сильнее на проекте. У тебя великолепный вкус и внешние данные. Про Лешу Безуса ничего нельзя плохого сказать, просто мальчик-одуванчик. Писать можно много и нудно, но я захотела выделить именно этих людей. Некоторых из них буду любить очень сильно и скучать. Спасибо за шанс. Всем спасибо. Все свободны.