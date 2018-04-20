Техасский ковбой: Земан осудил Трампа и коалицию за удары по Сирии

Глава Чехии Милош Земан осудил удар западных государств по Сирии. И Трамп, по его мнению, выставил себя настоящим техасским ковбоем.

Земан сравнил произошедший конфликт в Сирии с ковбойским менталитетом.

«Ковбои действуют очень импульсивно. Они после стрельбы задаются вопросом, кто же был виноват в том, что произошло», - пояснил глава Чехии.

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Земан уверенно заявил, что силой не решаются конфликты, а станет только хуже. Он призывает прекращать истерию вокруг холодной войны и предполагает наступление оттепели между Москвой и Вашингтоном, причём благодаря Берлину.