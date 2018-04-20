Терпение Москвы по «Норду» на исходе: МИД РФ предупредил Киев о скором «жёстком» ответе

Россия в ситуации с экипажем судна «Норд», оставляет за собой право жёсткого ответа в отношении Украины, заявили в Министерстве иностранных дел.

Заявление последовало в связи с инцидентом, произошедшим в Киеве, 19 апреля. Моряков судна «Норд», которые предъявили российские паспорта, не пропустили на авиарейс в Минск, вырваться удалось лишь двоим.

«Заложниками» Киева остаются семь простых моряков, в связи с этим в МИД РФ выразили свое возмущение происходящим.

В Госпогранслужбе Украины ранее заявили, что два моряка, покинувшие территорию Украины, прибыли в Белоруссию незаконно.