Time опубликовал топ-100 самых влиятельных людей

Журнал Time составил ежегодный список 100 самых влиятельных людей в категориях «Новаторы», «Артисты», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны».

В топ «Лидеров» вошли президент США Дональд Трамп, глава КНДР Ким Чен Ын, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, спецпрокурор США по «вмешательству России» Роберт Мюллер, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

В категорию «Новаторы» вошли американская хип-хоп-певица Cardi B, актриса Тиффани Хеддиш и первая женщина-командир Международной космической станции Пегги Уитсон. Также там значится группа школьников, переживших стрельбу в Паркленде (штат Флорида).

«Иконами» признаны актриса Дженнифер Лопес, основательница движения #MeToo Тарана Берк, певица Рианна, а также авторы расследования о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

В категории «Артисты» значатся звезда фильм «Чудо-Женщина» Галь Гадот, лауреат «Оскара» этого года режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел, а также актеры Николь Кидман и Хью Джекман.

«Титанами» журнал назвал главу компаний SpaceX и Tesla Motors Илона Маска, теннисиста Роджера Федерера, основателя Amazon Джеффа Безоса, телеведущую Опру Уинфри.