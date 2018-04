Трамп назвал записи Коми доказательством отсутствия связей с Россией

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что обнародованные записи экс-директора ФБР Джеймса Коми являются доказательством отсутствия сговора с РФ его предвыборного штаба во время президентской кампании в 2016 году.

«Только что вышли записки Джеймса Коми. Они ясно показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Вау! Продолжится ли охота на ведьм?» — написал Трамп.

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

19 апреля минюст США передал Конгрессу записи уволенного Джеймса Коми, в которых он описывает свои частные беседы с Трампом.

Расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он ищет доказательства связи Дональда Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.