Трамп назвал записи Коми доказательством отсутствия связей с Россией

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что обнародованные записи экс-директора ФБР Джеймса Коми являются доказательством отсутствия сговора с РФ его предвыборного штаба во время президентской кампании в 2016 году.
«Только что вышли записки Джеймса Коми. Они ясно показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Вау! Продолжится ли охота на ведьм?» — написал Трамп.
James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.
19 апреля минюст США передал Конгрессу записи уволенного Джеймса Коми, в которых он описывает свои частные беседы с Трампом.
Расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он ищет доказательства связи Дональда Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.