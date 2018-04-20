Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК искусственно завышает мировые цены на нефть.

«Похоже, ОПЕК снова делает это. С рекордными количествами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего, и это не будет принято!» — написал Трамп в Twitter.

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились сократить нефтедобычу до общего объема на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Из них 300 тысяч баррелей приходится на Россию.

В ноябре 2017 года это соглашение было продлено на 2018 год — до следующего саммита ОПЕК, который состоится в Вене 22 июня.