Турция вывезла золотой запас из США, пишут СМИ

Центральный банк Турции в прошлом году вывел свои золотовалютные резервы из США из-за ухудшения отношений, передаёт ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее в Федеральном резерве США находилось на хранении около 28,7 тонны драгметалла.

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Выведенное из страны золото частично возвратилось в Турцию, а другая часть была направлена на хранение в Банк Англии и швейцарский Банк международных расчётов.

В комментариях турецкого Центробанка в графе о находившихся в Федрезерве золотых резервах страны по состоянию на 2016 год указана цифра в 28 тысяч 689 килограммов, а по состоянию на конец прошлого года стоят прочерки.

Общий объём золотого резерва страны составляет 564,6 тонны, или порядка 20 миллиардов долларов.

По данным World Gold Council, в прошлом году Банк России стал мировым лидером по росту золотовалютных резервов. Так, в сентябре 2017 года золотой запас увеличился на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны, что стало максимальным месячным приростом с октября 2016 года.

Таким образом, российский Центробанк занял шестое место по объёму золота в резервах среди других мегарегуляторов.

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