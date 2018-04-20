Ученые: человек до сих пор ощущает на себе действие естественного отбора

Ученые, работающие на базе Квинслендского университета, смогли узнать, что человек до сих пор ощущает на себе действие естественного отбора. По словам исследователей, эволюция отражается на репродуктивной способности, уровне образования и работе сердечно-сосудистой системы.Сложные черты зависят от того, насколько активными являются некоторые гены. В связи с этим естественный отбор отражается на определенных внешних признаках. Однако выявить, какая ДНК подвержена воздействию, очень сложно, поскольку эффект не сразу становится заметным.В процессе проведения исследования ученые использовали информацию, предоставленную британским репозиторием. В нем хранятся сведения о фенотипе и генотипе 1,5 женщин и мужчин, возраст которых попадает под диапазон 40-69 лет. Ученые изучали наследуемость 28-ми черт. Они применили статистический анализ, базирующийся на смешанной линейной модели, чтобы определить, как передаются последние.Впоследствии выяснилось, что отрицательный естественный отбор, отфильтровывающий негативные мутации, оказывает влияние на соотношение талии и бедер и работу сердечно-сосудистой системы. Избыток жира способствует развитию диабета второго типа.