Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые могут продлить жизнь человека. Они положительно скажутся на самочувствии и долголетии. Первым продуктом является фасоль. Исследователи пришли к выводу, что этот продукт напрямую влияет на продолжительность жизни. По их мнению, бобовые должны каждый день присутствовать в рационе человека.Далее стоит упомянуть о цельных зернах. В ходе продолжительных наблюдений специалисты заметили, что снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, инсульта и диабета II типа. Одним из таких продуктов является и куркума. Данная специя обладает уникальными свойствами, являющихся ценными в послеоперационный период и в ходе лечения артрита. Четверть чайной ложкой куркумы в день позволит улучшить работу мозга. Полезным продуктом являются орехи, содержащие множество антиоксиданты. К ним можно смело добавлять Омега-3, который предотвращает образование раковых опухолей.Если человек нуждается в феноловых соединениях растительного происхождения, то они находятся в семенах льна. Уникальные питательные свойства содержат и грибы. Речь идет о растительной аминокислоте, способной замедлить гибель основных клеток. Если люди сидят на какой-то специальной диете, то особенно ценной для них будет зелень. К тому же она предотвращает риск возникновения сердечных приступов.Попутно исследователи прояснили роль ягод. Они оказывают положительное воздействие на организм, снабжая его антиоксидантами.Примечательно, что к этому перечню относится белый и зеленый чай. Такие напитки не только нормализуют кровяное давление, но и предотвращает появление онкологии.