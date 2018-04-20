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Удалившийся из Telegram депутат объяснил, чем опасен мессенджер


Добавлено: 20 апр 2018 в 18:35, Категория: Россия
Удалившийся из Telegram депутат объяснил, чем опасен мессенджер

Сбои в работе сети пытаются приписать регулятору. Народный заметил пропажу только одного сервиса - детища Павла Дурова.

Депутат петербургского заксобрания от партии «Единая Россия» Андрей Анохин оказался одним из немногих политических деятелей страны, который официально отказался от услуг мессенджера Telegram, выполнив решение суда, не дожидаясь блокировки со стороны регулятора.

В комментарии «Политике Сегодня» участник первого политического рэп-батла в стране объяснил, что принципиальная позиция Павла Дурова ему претит, так как подрывает авторитет российской власти. Заверения основателя мессенджера о невозможности передать ФСБ ключи шифрования сообщений Анохин считает пиаром для раскрутки сервиса.

«Идет прямая раскрутка Telegram. Когда такие заявления делаются о невозможности выполнить требования российского законодательства, это полностью подрывает авторитет власти. Через этот контент сливают наших детей, продают наркотики, ведут переговоры криминального характера, которые могут стоить человеческих жизней. В таких вопросах государство должно вмешиваться, потому что жизнь человека несоизмерима с псевдотезисами о свободе слова, личности. Для меня,  как для депутата от партии «Единая Россия», авторитет власти важная составляющая. Я принял решение удалить свой аккаунт из Telegram», - сообщил народный избранник корреспонденту «ПС».

Противостояние исполнительной власти и администрации мессенджера длится уже несколько дней. Ведомство в сети обвиняют в нарушении работы многих сервисов, но на практике сообщения о технических сбоях подтверждение находят не всегда.

Так утром 20 апреля в соцсетях с работой регулятора связывали сбой в сервисах Райфайзенбанка. Спустя несколько часов в банке сообщили, что неполадки случились на их стороне. В компании добавили, что технические проблемы с блокировкой Telegram не связаны.

Слухи о скоплении пассажиров из-за блокировки мессенджера ранее опровергал аэропорт «Шереметьево», хотя пользователи в соцсетях утверждали обратное. Все точки над i расставила пресс-служба воздушной гавани. В компании подчеркнули, что аэропорт не испытывал проблем в связи с работой профильного ведомства.

Глава регулятора Александр Жаров в интервью «Известиям» заверил, что информация о технических проблемах у бизнеса из-за блокировки мессенджера не соответствует действительности.

«Она из серии «мне позвонили и сказали — значит, это правда». Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз, Telegram», - заявил чиновник.

Работу регулятора в интервью RT положительно оценил и бывший партнер Павла Дурова в Telegram Антон Розенберг.

«Роскомнадзор действует крайне решительно, блокируя сразу целые подсети, которые Telegram может использовать для обхода блокировок. Но лишние сети он не блокирует», - сказал он.

Розенберг скептически отнесся к опасениям, что блокировки скажутся на работе «крупных отечественных банков и государственных сайтов».

«У них должны быть собственные подсети адресов, а серверы к тому же должны быть расположены в России и надежно защищены», - объяснил он.

Что касается сбоев у бизнес-структур, то слухи о них у Розенберга вызывают смешанные чувства:

«Если без американского хостинга не работают российский банк или система платежей в магазинах, это вызывает удивление».


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Добавлено: 20 апр 2018 в 18:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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