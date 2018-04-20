Украинская автокефальная церковь будет молиться за Порошенко каждое воскресенье

Украинская автокефальная православная церковь обнародовала циркуляр, в котором призывает своих верующих каждое воскресенье после богослужения молиться за Президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующий документ разместили на сайте УАПЦ.

«Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения будут совершать молебны в которых будут возносить молитвы за Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, Священный Синод, Президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине», — говорится в тексте документа.

Также предстоятель УАПЦ просит украинский народ ежедневно молиться за «благословение на эти столетние исторические события для Украины».