Усманов об уходе тренера Венгера: печальный день в истории "Арсенала"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что день, когда Арсен Венгер объявил об уходе с поста главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал", стал очень печальным в истории команды.

Усманов владеет 30% акций "Арсенала". В пятницу было объявлено, что французский тренер, работающий в "Арсенале" с 1996 года, покинет пост по окончании сезона.

"Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба "Арсенал", день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие "Арсенал" как организацию, - порядочность, класс и традиции", - говорится в заявлении Усманова, переданном через его пресс-службу.

"Наследие Арсена Венгера, несомненно, являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времен, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего. И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле", - добавил бизнесмен.

За время работы с "Арсеналом" Венгер привел команду к трем титулам чемпионов Англии, семи победам в Кубке Англии, выиграл семь Суперкубков Англии, вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2006 году. Венгер, который трижды признавался лучшим тренером сезона в премьер-лиге, является членом ордена Британской империи и Почетного легиона. В прошлом году он обновил рекорд по числу матчей во главе клуба премьер-лиги в игре с "Вест Бромвичем", которая стала для него 811-й в качестве главного тренера "Арсенала".