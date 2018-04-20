В Ереване задержали 65 участников акций протеста

Пресс-служба ереванской полиции сообщила ТАСС, что в столице Армении задержаны 65 участников акции протеста.

Депутат парламента Армении Эдмон Марукян сообщил агентству, что задержан сын лидера оппозиционной фрпкции «Елк» Никола Пашиняна - Ашот Пашинян.

«Он сейчас находятся в Центральном отделении полиции», - добавил он.

Никол Пашинян вновь привал своих соратников «парализовать движение всего Еревана», ситуация в городе остается напряженной.

Массовые митинги против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра начались 16 апреля. Несмотря на протесты оппозиции, Саргсян был избран премьером Армении 17апреля.

Он сообщил телеканалу «Шант», что власти с пониманием относятся к выражению недовольства в стране, но их позиция не должна создавать иллюзию вседозволенности.

«Но если несколько сот человек или даже несколько десятков людей переходят черту, определенную рамками мирной акции, начинают мешать, несоразмерно нарушать права других… Здесь возникает вопрос: почему родители должны беспокоиться, отправляя детей в школу? Почему я, рабочий человек, должен опоздать в школу на 2-3-4 часа, только потому, что какие-то люди хотят создать в стране нестабильность?» — сказал Саргсян.