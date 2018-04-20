В Хабаровске опознан последний погибший при крушении Ми-8

Медики-судмедэксперты установили личность последнего погибшего при крушении вертолета в Хабаровске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

Собеседник агентства сообщает, что по результатам экспертизы был опознан последний, шестой погибший. Родственники уже забрали его тело.

На минувшей неделе вертолет авиакомпании «Восток» рухнул в Хабаровске на пустыре, после чего загорелся. Находившиеся на борту шестеро человек погибли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Трое погибших опознаны сразу, для опознания остальных понадобилась генотипическая экспертиза.

На данный момент уже прошли похороны четверых погибших.