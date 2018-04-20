В Кемерово опознаны останки 60 погибших

Все погибшие в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» опознаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светланы.

«Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек», — сказала она. Ранее после проведения генетической экспертизы родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60», — сказала Петренко.

25 марта в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, в результате которого погибли, как сообщалось, 64 человека, в том числе 41 ребенок. В результате следственных действий выяснилось, что в ТЦ за неделю до инцидента вышла и строя автоматическая пожарная сигнализация, а ручную не включил охранник.