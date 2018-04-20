В Киеве запустят анонимную антикоррупционную «горячую линию»

Киевский городской совет поддержал создание анонимной антикоррупционной «горячей линии». Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Такие процедуры существуют во всем цивилизованном мире, отныне будут и у нас. Новая система должна обеспечить полную анонимность обличителям, гарантии сохранения конфиденциальной информации, делает невозможным искажение или потерю особой информации, устанавливает четкий алгоритм рассмотрения сообщений о коррупции и порядка передачи их на рассмотрение полиции или специализированных антикоррупционных органов. За три месяца система должна полноценно заработать», — сказал инициатор решения Андрей Осадчук.

Сообщения на «горячую линию» можно будет оставить по телефону, в письменной форме или по электронной почте. Все обращения будут записываться, по их результатом должны будут проводиться проверки и расследования.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила, когда парламент примет закон об Антикоррупционном суде.

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