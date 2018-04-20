В Минкомсвязи открестились от письма ФСБ про блокировку Telegram

Замглавы министерства связи РФ Алексей Волин заявил, что ничего не слышал о письме ФСБ, в котором якобы излагается версия об истинной причине блокировки мессенджера Telegram (из-за планов его создателя Павла Дурова по созданию криптовалюты, угрожающей безопасности России).

«Я об этом письме ничего не слышал», — цитирует Волина «Интерфакс». При этом чиновник отказался комментировать саму альтернативную версию блокировки.

РБК утверждает, что упомянутое письмо отправил коллегам сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин. В нем якобы говорилось, что на самом деле Telegram решили заблокировать из-за того, что его основатель Павел Дуров планирует создать на основе мессенджера «полностью неконтролируемую финансовую систему».

«Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткойн для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны (. . .). Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы"», — цитирует издание письмо, якобы разосланное Антипкиным.