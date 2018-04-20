В Минобороны рассказали о разведке, ведущейся у границ России

За минувшую неделю 18 самолётов иностранных государств вели разведку у российских границ.

Об этом сообщает официальный печатный орган Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Несмотря на то, что воздушное пространство России нарушено не было, российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

Прокомментировал разведывательную деятельность у российских границ директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в эфире радио Sputnik:

«Разведка идёт постоянно, хотя и усиливается в периоды обострения отношений. И усиление разведывательной активности само по себе свидетельствует не просто об обеспокоенности, а о неких намерениях, некоем умысле другой стороны», — сказал Подберезкин.