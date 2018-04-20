В Москве откроется первый легальный бордель с секс-куклами

Первый легальный бордель откроется в Москве в конце апреля. Называться он будет LumiDolls и станет частью досугового центра Dolls Hotel. До конца года еще десять аналогичных заведений будут открыты в РФ и странах СНГ, сообщает агентство Ura.ru.

Публичный дом в Москве LumiDolls будет оснащен секс-куклами, стоимость одного номера с куклой будет 5000 рублей за час. Впрочем, есть услуга снять просто номер. Цена варьируется от 1500 до 2500 рублей в час.

Секс-куклы в московском борделе будут отличаться разнообразием: с подогревом, механическими движениями и даже искусственным интеллектом. Кроме того, компания намерена запустить сервис по доставке секс-кукол на вечеринки, мероприятия.

Основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров уверен, что созданный им досуговый центр не просто разнообразит сексуальную жизнь, но и сломает российский стереотип о насильной эксплуатации женщин. Кроме того, уверен бизнесмен, публичные дома окажут «неоценимую помощь людям с психическими отклонениями».

Первый досуговый центр в Москве с секс-куклами откроется в конце апреля в столичном районе Москва-Сити. До конца года планируется открытие как минимум еще десяти таких же заведений на территории РФ и СНГ. Депутат Виталий Милонов уже обещал руководству компании личные проверки.