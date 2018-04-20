В оккупированной Горловке мужчину забили насмерть табуреткой

В Калининском районе оккупированной Горловке в нежилом здании обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Пресс-служба «МВД ДНР» сообщает: «К совершению преступления причастен ранее судимый безработный знакомый потерпевшего, 1985 года рождения. Во время распития спиртных напитков в квартире фигуранта между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый начал наносить удары ножкой от табурета по голове потерпевшему. Позже труп погибшего фигурант перетащил в заброшенное здание. Как сообщил начальник СУР Калининского РО Дмитрий Ялыжко, причиной смерти погибшего стала острая кровопотеря от полученных травм».

На данный момент подозреваемый в нанесении смертельных телесных повреждений задержан. По «законодательству» «ДНР» ему грозит до 15 лет лишения свободы.