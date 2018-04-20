В России резко упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг доверия к президенту РФ Владимиру Путину всего через месяц после выборов снизился с 55,3% до рекордно низких за последние 5 лет 48,4%.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил, что «снижение рейтинга после выборов является естественным процессом, поскольку большинство россиян аполитичны и включаются в политические темы только во время выборных кампаний или экстремальных событий».

По его мнению, новизна заключается в скорости снижения рейтинга, хотя и это связано с информационным фоном.

Федоров добавил: «Переключателем послужили события в Кемерово, известность которых зашкаливает, эмоции тяжелые. С другой стороны, эскалация международной напряженности отвлекает внимание от внутренних тем. Поэтому выборы, казавшиеся важными всего несколько недель назад, отошли на задний план».

По словам Федорова, следует ожидать отыгрывания рейтинга Путина: «Чем больше Путина в СМИ, тем выше уровень доверия. В любом случае то, что уровень доверия к Путину не снижается никогда ниже 45%, говорит о том, что беспокоиться не о чем. Впереди много информационных поводов, и рейтинг отыграет вверх».