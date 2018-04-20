В США начата разработка гиперзвуковой крылатой ракеты

Министерство обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты, пишет Defence News.

Сообщается, что речь идет о разработке ракеты, которой будут оснащаться самолеты ВВС США.

По данным издания, Пентагон готов выделить компании 928 миллионов долларов. При этом сроки контракта не сообщаются.

Как сообщила представитель военного ведомства Энн Стефанек, проект является одной из двух мер Пентагона по созданию гиперзвукового оружия.

Другая программа — совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA), в рамках которого прототип гиперзвукового оружия должен быть разработан к 2023 году.

Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии.

Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.