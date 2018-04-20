В Василькове простились с волонтером, которого расстреляли боевики «ЛНР»

В городе Васильков Киевской области 20 апреля простились с волонтером Дмитрием Гончаренко.

Весной 2014 года Гончаренко в составе экипажа волонтерской экспедиции с гуманитарной помощью попал в плен к боевикам «ЛНР» в Северодонецке. Парня сильно пытали и требовали от него предоставить информацию о других членах экипажа. За несколько дней до освобождения Северодонецка Гончаренко расстреляли и выбросили его тело в реку. Позже волонтера похоронили как неизвестного на местном кладбище.

Только недавно, после повторной экспертизы ДНК, родственникам удалось найти Дмитрия.

У 28-летнего волонтера остались родители, жена и двое несовершеннолетних детей.

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