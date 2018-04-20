Вена призвала расследовать «дело Скрипалей» с международными механизмами

Внешняя политика Австрии основывается на фактах, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Она объяснила, что в мире существует множество механизмов, с помощью которых можно и нужно расследовать «дело Скрипалей». Кроме того, конвенция по запрещению химического оружия позволяет подключить к разбирательству экспертов на местах и обратиться в лаборатории.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта попали в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон убежден, что за покушением стоит Москва. Россия в свою очередь отрицает причастность к нападению.