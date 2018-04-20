Весы помогут вам сбросить массу тела

Не стоит утомлять свой организм ежедневными тренировками, мышцам тоже нужен отдых, достаточно будет 3-х раз в неделю. С голоданием тоже шутить не стоит, для организма это стресс, может проявиться агрессивность, усталость, депрессия. Достаточно просто научиться правильно питаться и исключить из своего рациона запрещенные продукты. К этому списку относятся – соленые и острые продукты, мука и все продукты из нее, сахар и продукты в которых он содержится, алкогольные напитки. Лучше съесть кусочек отварного куриного мяса, чем жареную курицу, больше пользы принесет и для организма и для фигуры.

Кушать нужно часто, но не много, ведь организму не нужно истощаться. Просто нужно привести фигуру в форму. Утром на завтрак отдавать предпочтение кашам – овсяная, гречневая, ячневая, пшеничная, пшенная. В них содержится множество витаминов и минералов, которые так необходимы организму при похудении. Не нужно забывать, что еда, которая содержит белок - является зарядом энергии для нашего организма, поэтому белковая пища необходима для правильного питания при похудении. К ним относятся – куриное отварное мясо, сыр, красная икра и рыба, молоко, мясо кролика, свиное мясо, куриные яйца.

Воду рекомендуется пить не меньше, чем 2 литра в день, но без газа. Помимо воды можно пить морсы, чай (зеленый, черный), кисель. С водой тоже аккуратней, мешки под глазами никого не радуют из-за много выпитой жидкости.

При правильном питании и достаточном количестве потребляемой жидкости, в хорошем состоянии так же находится наш организм. Происходит очищение организма. Налаживается обмен веществ.

Не забываем и про физические нагрузки. Прогулка по парку или быстрая ходьба тоже сжигают лишние калории. Многие ходят в спортзал, делают упражнения на тренажерах. Заниматься спортом можно и дома, у кого нет возможности посетить спортзал, Для занятий дома подойдут скакалки, гантели, пробежка возле дома. В интернете можно найти массу упражнений для поддержания себя в форме.

Когда начинаешь худеть, не стоит каждый день подбегать к весам и взвешиваться, это может привести к расстройствам, так как калории уходят постепенно, а взвешиваясь каждый день, результат будет не сильно заметен, оптимальный вариант взвешивания – 1 раз в неделю, и нервы в порядке и результат виден.

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