В Госдуме призывают вывести золотой запас России из США 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за вывод российских золотых запасов из США вслед за Турцией.

«Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой.

На сегодняшний день мы владеем облигациями госдолга США на 90 с лишним миллиардов долларов, а в целом наши иностранные владения оцениваются в $400 млрд. И наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика.

США — это наш оппонент, мы в шаге от вооруженных столкновений в Сирии, а, кроме того, их госдолг самый огромный в мире. Да, проценты там чуть выше, но мы же рискуем вообще остаться без этих денег, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию!

Поэтому ЛДПР уже много лет призывает власть возвращать все деньги в страну и запускать их в развитие инфраструктуры, строительство, здравоохранение и образование — это принесет куда больше пользы, чем проценты в американских банках.

А если в Центробанке или Минфине боятся, что часть денег может быть украдена, то нужно создать специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу. Их вообще невозможно будет украсть», — написал он в своём Telegram-канале.