Виталий Малышев очень хочет ребенка

Обстановка спокойная, жду уже скоро скоро свою новенькую квартиру. Думаю завести себе собачку - Таксу, посадить деревце возле дома. В принципе задача будет выполнена, кроме одного очень важного фактора, это семья и дети. Я долго себе задавал вопрос, а почему у меня этого нет, и я нашёл ответ. Потому что я в постоянных поисках, ведь надо расслабиться, и любовь сама придёт, в самый неожиданный момент. Но если до 30 лет не придёт. Я обращусь к услугам - суррогатной матери. Я очень хочу ребёнка. А как вы думаете это нормальная идея.[right][/right