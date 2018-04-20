Виталий Портников объяснил, против чего Украина воюет с Россией

Украина в войне с путинской Россией «отбивается» от установления жестокой диктатуры в стране. Об этом в своей статье пишет журналист Виталий Портников.

«Это то, от чего нам удалось уйти благодаря краху Советского Союза. То, от чего мы отбиваемся в противостоянии с путинской Россией — ведь этой страной уже 18 лет руководит настоящий авторитарный правитель. И то, о чем мечтают многие наши соотечественники — о „сильной руке“, о „хозяине“, который наведет порядок, несмотря на мнение людей. О Фиделе Кастро, о Путине. Ну, хорошо, о генерале Пиночете — тот хотя бы не был коммунистом», — сказано в статье.

«И это и есть самое страшное — когда коммунистическая диктатура определяет каждый шаг существования человека, а после смерти тирана наступает неизвестность для всех — от членов политбюро к простым людям. Когда может наступить спасение — а может начаться новая, худшая тирания. Когда никто не может гарантировать тебе, что ты проживешь гораздо дольше немощного старика мерзавца, который когда-то захватил власть в твоей стране», — пояснил Портников.