Вклады в Сбербанке – это надежно и удобно

Как и любой другой банк Сбербанк предлагает своим клиентам, как физическим, так и юридических лицам большую линейку различных вкладов. Варьируются не только суммы, но и сроки вклада, с пролонгацией или без нее, процентные ставки на различных этапах. Есть накопительные вклады без снятия и пополнения определенный срок, есть с вложениями или, наоборот, со снятием средств.

Вся необходимая информация о вкладах в данном банке выкладывается на отдельной страничке информационного портала http://sberbank-info.com/vklady-dlya-fizicheskix-lic-v-2018-godu.html. Портал предоставляет общую информацию о том, кто может открыть вклад и какой вклад именно. На какие сроки и проценты он может рассчитывать, как переоформить вклад на других лиц или подарить и оставить в наследство и т.д.

На сайте есть онлайн калькулятор, который поможет самостоятельно рассчитать необходимые суммы с процентами или без. Если вам нужно накопить конкретную сумму, можно посчитать срок накоплений. Особое внимание уделяется старшему поколению, для них предусмотрены отдельные вклады с повышенными ставками и более гибкими условиями.

Сервис удобен тем, что прежде чем идти в банк и открывать вклад, вы можете дома спокойно ознакомиться со всеми вкладами индивидуально и открывать в банке конкретный вклад. Так же вы будете знать, какие условия, и какие документы для этого необходимы.

Важным моментом является обработка через платежную систему Сбербанк онлайн. Вы самостоятельно сможете пополнять и снимать, т.е. переводить денежные средства. Так же визуально видеть свои проценты и прибыль. Есть соответствующее приложение для смартфона, которое еще более упрощает все процедуры, связанные с вкладами.

Пользование сервисом достаточно простое и удобное. Информация написана просто и понятно, доступным языком.