Володин предложил ввести уголовную ответственность за исполнение санкций США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов в ходе обсуждения ответных мер на антироссийские санкции США предложил ввести запрет на выполнение американских запретительных мер на территории России. Как сообщает пресс-служба Госдумы, он не исключил уголовное наказание за нарушение этой меры

«Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. В России мы должны жить по российским законам», — заметил Володин.

Он также предложил создать рабочую группу из депутатов ГД и членов Совета Федерации для проработки этого законопроекта. Возглавит ее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.