Володин раскритиковал Минздрав за плохое импортозамещение

Когда Государственная Дума будет рассматривать кандидатуру на пост премьер-министра в новом составе правительства РФ, депутаты обязательно поставят перед кандидатом вопрос о необходимости полного импортозамещения лекарств.

«Считаем, что Минздрав эту работу эффективно не выполнил, так как 68% рынка составляют импортные лекарственные средства», — цитирует «Интерфакс» спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Председатель ГД напомнил, что из импортируемых в Россию 1019 произведенных в США лекарственных препаратов 90 не имеют аналогов, и на них не планируется вводить ограничения. По остальным лекарствам решение предстоит принять правительству. «Оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут попадать под действие наших санкций. Давайте будем исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе», — пояснил Володин.

Он отметил, что сегодня, 20 апреля, в ходе обсуждения законопроекта о контрсанкциях нижняя палата парламента РФ подвергла критике усилия министерства здравоохранения в сфере импортозамещения.

Упомянутый законопроект инициировали сам Володин и лидеры четырех думских фракций. Он предоставляет президенту и правительству РФ вводить запреты и меры ограничительного характера в отношении продукции, поставляемой из стран, которые поддержали антироссийские санкции. В частности, речь идет о возможном запрете импорта лекарственных средств из США.

Володин предупредил, что тема импортозамещения в фармакологии будет обсуждаться не только с новым отраслевым министром, но и с правительством в целом, а сам он планирует взять этот вопрос под личный контроль.