Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

В американском штате Техас в городе Техас Сити произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом местный телеканал Fox 46 сообщает через свою страницу в социальной сети Facebook, где также выложено видео с места происшествия.

Подробностей о взрывах и о нанесенном ущербе к настоящему моменту не приводится. Известно лишь, что на месте взрыва в настоящее время работают пожарные.

При этом местные власти обратились к проживающим вблизи заводя людям с призывом найти укрытие в безопасном месте и не покидать его до особых указаний.