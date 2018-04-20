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Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе


Добавлено: 20 апр 2018 в 02:32, Категория: Новости на сегодня
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

В американском штате Техас в городе Техас Сити произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом местный телеканал Fox 46 сообщает через свою страницу в социальной сети Facebook, где также выложено видео с места происшествия.

Подробностей о взрывах и о нанесенном ущербе к настоящему моменту не приводится. Известно лишь, что на месте взрыва в настоящее время работают пожарные.

При этом местные власти обратились к проживающим вблизи заводя людям с призывом найти укрытие в безопасном месте и не покидать его до особых указаний.

 


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Добавлено: 20 апр 2018 в 02:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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