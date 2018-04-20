Ярмарки выходного дня открылись в Москве

В Москве начинают работать ярмарки выходного дня. На них жители столицы традиционно смогут купить свежую фермерскую продукцию: овощи, фрукты, мясо, рыбу и многое другое, пишет «Вечерняя Москва».

Площадки для ярмарок есть во всех округах. Всего выделено 96 мест для торговли по выходным дням. Режим работы останется прежним — торговые ряды будут открыты с пятницы по воскресенье, с 8 утра и до 19 вечера.

По словам руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, на каждой ярмарке стоит специальная машина ветслужбы, специалисты которой следят за качеством продаваемой продукции. Ярмарки также контролируются Роспотребнадзором.

«Традиционно количество участников и интерес к ярмаркам выходного дня достаточно высокий со стороны производителей — более 13 тысяч заявок получили за одну торговую сессию, а в течение года их у нас три, они разделены по кварталам», — сказал Немерюк.

По данным портала мэра и правительства Москвы, в 2017 году в столице работало свыше 200 сельскохозяйственных рынков и ярмарок на 15 тысяч рабочих мест. Из них 102 ярмарки выходного дня. С 2016 года полномочия по организации этих торговых рядов осуществляет ГБУ «Московские ярмарки».

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