За месяц до свадьбы Меган Маркл и принц Гарри светились от счастья на приеме в Лондоне

Меган Маркл и принц Гарри

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось ждать ровно месяц: их бракосочетание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. А пока британский принц и его невеста заняты обычными официальными делами. Сегодня они присутствовали на приеме, организованном министром иностранных дел Борисом Джонсоном в Королевском авиационном обществе в Лондоне.

Прием был посвящен расширению прав и возможностей женщин. Меган пришла на него в черном платье Black Halo Jackie O Dress за 375 долларов. Свой образ она дополнила клатчем Gucci и замшевыми туфлями Aquazzura.

Меган Маркл

Кейт Миддлтон готовится к рождению третьего ребенка, поэтому временно отказалась от участия в официальных мероприятиях. А вот график Меган и Гарри в последнее время очень насыщен встречами. Вчера пара посетила молодежный форум Содружества наций.

Борис Джонсон, Меган Маркл и принц Гарри на приеме

Prince Harry, Ms. Markle and the Foreign Secretary meet guests from organisations who are supporting the aim to provide quality education to girls across the Commonwealth. #CHOGM2018 pic.twitter.com/4hvUnzdEaL

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 апреля 2018 г.