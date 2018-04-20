«Ждем промывку мозгов»: Евросоюз накажет Россию грантами для НКО

Евросоюз мучительно думает, как вслед за американскими властями тоже наказать Россию. Обсуждают разные варианты — от санкций против олигархов да заморозки строительства Nord Stream 2. Но пока что остановились на самом «миролюбивом» варианте — это финансовая поддержка российских НКО. Видимо, в надежде на то, что они сами расшатают правящий режим…

Элита разная — а законы одни!

В Страсбурге сегодня завершается очередная пленарная сессия Европарламента (она проходит, как правило, раз в месяц). На сей раз одной из основных тем для обсуждения парламентариев стали отношения Евросоюза с Россией. Большинство из них припомнили Кремлю все уже давно известные обвинения — это аннексия Крыма, развязывание гражданской войны на Украине, кибератаки во время выборов в Германии, Франции и США и во время референдума по «Брекзиту» в Великобритании…

Но теперь к ним добавились еще и обвинения в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери (о том, что его организовала Москва, говорили парламентарии как о факте абсолютно доказанном) и поддержке сирийского президента Башара аль-Асада. Припомнили и совсем свежую историю — таинственную смерть екатеринбургского журналиста Максима Бородина (он выпал из окна пятого этажа), автора расследований о частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Одно из самых категоричных обвинений высказал шведский депутат Гуннар Хёкмарк: «Путинский режим всегда боится своих граждан и боится демократии. Вот почему он хочет подорвать демократию и верховенство закона, где бы она ни существовала — в соседних странах, в Европе или дома».

А польский депутат Дариуш Росати (между прочим, профессор экономики) и вовсе договорился до того, что у Европы и России — абсолютно разная система ценностей. Парировал ему немецкий социалист Хельмут Шольц: по его словам, правящая элита в России живет точно по тем же экономическим законам, что и в самом Евросоюзе — коррупция, приватизация, уклонение от уплаты налогов, уход государства из сферы социальных услуг… И как следствие — снижение реальной зарплаты и обнищание населения.

Действуют «мягкой силой»

О двойных стандартах в европейской внешней политике напомнила коллегам и парламентарий от Великобритании Дженис Аткинсон: по ее словам, власти Евросоюза осуждают Россию, но при этом безучастно взирают на Китай, где вообще нет свободных выборов, ограничены многие соцсети, преследуются инакомыслящие (скажем, члены религиозного движения «Фалуньгун»).

А другой британский парламентарий Джеймс Карвер и вовсе заявил в лицо коллегам: «Благодаря вашему неоколониалистскому стремлению к расширению Европейского Союза, а также милитаризации ваших возможностей вы ведете к ненужному столкновению с Россией, которое может закончиться только слезами!».

Категорично выступили против ухудшения отношений с Россией парламентарии из самых разных стран — Иво Байгль из Словении, Георгиос Эпитидиос из Греции, Изабелла де Монте из Италии…

Но все же их голоса потонули в общем шуме тех, кто требовал максимально жестко наказать российские власти. Но вот каким образом? Одни депутаты предлагали по примеру Госказначейства США ввести санкции в отношении олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина (в первую очередь работающих в сфере энергетики либо подозреваемых в том, что они финансируют отправку наемников в Сирию и на Донбасс).

Но в итоге верх все же взяло благоразумие — до санкций дело не дошло. Влиять на Россию парламентарии решили с помощью «мягкой силы». И поддержали предложение еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидиса — увеличить финансовую поддержку гражданского общества и правозащитников в России. По мнению Стилианидиса, упор нужно сделать на молодежь как наиболее пассионарную часть российского общества.

«Игрушечный танк все равно не поедет»

О том, каким образом решение европейских властей об увеличении финансирования может повлиять на российское гражданское общество, «Свободная пресса» обсудила с руководителем консалтингового бюро Sovdagarov HR services Родионом Совдагаровым.

— Родион Сергеевич, как вы полагаете, насколько заметным для рядовых россиян окажется это решение Европарламента?

— Не думаю, что увеличение финансирования российских НКО, работающих сфере развития гражданского общества и правозащиты, что-то существенно изменит на нашем общественном горизонте.

Крупнейшие авторитетные организации, работающие в этой сфере, находятся в плотном контакте с властями через систему общественных палат и советов. То, что многие из них имеют статус «иностранного агента», ничуть не мешает их руководителям входить в эти органы, а самим организациям успешно участвовать в конкурсах на получение государственного финансирования. Приход дополнительных средств из Европы тут вряд ли что изменит, разве что позволит им вести себя еще более браво и независимо, что, может быть, и неплохо.

Многие НКО, работающие на региональном уровне, с удовольствием будут как и прежде получать иностранные гранты на реализацию своих проектов, ориентированных на местные нужды, адаптируя их описание к требованиям «заказчика». У них уже есть этот опыт.

В подавляющем большинстве они в этой ситуации действуют по принципу, сформулированном в свое время Асланом Масхадовым: «Деньги берут, но не продаются».

— А несистемная оппозиция?

— Что до несистемной оппозиции, то у меня не вызывает сомнения способность правоохранительных органов контролировать ситуацию, что не раз уже подтверждалось практикой.

Да и «эффективность» действий нынешнего пула штатных «борцов с режимом», в общем-то, была уже не раз продемонстрирована. Если в пластиковый муляж танка залить больше горючего, это приведет только к увеличению расхода горючего. У меня нет сомнения в том, что средства будут освоены, но результатом, скорее всего, станет рост зарубежных вояжей, конференций и семинаров для узкого круга лиц и, время от времени, лихих публичных акций, вызывающих у большинства населения реакцию скорее юмористическую.

— То есть, на ваш взгляд, риска повторения «бархатной революции» нет? В свете недавних событий в Армении именно об этом сейчас рассуждают провластные эксперты, комментируя решение Европарламента.

— Что до цветных революций, то не стоит преувеличивать роль активистов-заводил. Они используются в качестве детонатора, чтобы подорвать массы, реально кипящие накопленными злобой и разочарованием, активизируя не столько борьбу с властью, а разжигая гражданские конфликты. Имея богатый опыт с сообществами в странах, позднее разрушенных подобными псевдореволюциями, могу сказать, что у нас, слава Богу, ситуация отличается кардинально. А без взрывчатки детонатор, в сущности — просто петарда карнавальный причиндал.

«Скоро начнется «промывание мозгов»

Умеренный оптимизм Совдагарова не разделяет генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов, который в интервью «Свободной прессе» высказал опасения по поводу действий Европарламента:

— Когда в Европарламенте по отдельности говорят о поддержке гражданского общества и право защитников в России и о том, что «фокус» будет делаться на молодёжь, все это выглядит вполне невинно. А вот вместе сразу же напоминает финансирование подготовки так называемых «цветных революций».

У нас до сих пор принято иронизировать над подобными предостережениями и высмеивать подобные опасения. Правда, на Украине и других странах, где такие «революции» уже произошли, очень многим не до смеха. При этом я оба раза был свидетелем таких событий в Украине и хорошо помню с каких «невинных» действий там все начиналось.

А лет десять назад меня пригласили принять участия в проекте по созданию молодежной лаборатории социальной рекламы и журналистики. И поскольку проект реализовывался на иностранный грант, то о политической рекламе предписывалось рассказывать исключительно на примерах западных стран. И это тоже был один из способов «промывания мозгов». Так что к планам Евросоюза увеличить финансирование некоторых российских НКО я отношусь очень серьезно.

http://svpressa.ru/politic/article/198354/