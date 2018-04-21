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Абсолютный эксклюзив: уникальный автомобиль Ferrari выставили на аукцион (ФОТО)


Добавлено: 21 апр 2018 в 04:14, Категория: Технологии
Абсолютный эксклюзив: уникальный автомобиль Ferrari выставили на аукцион (ФОТО)
Родстеров Ferrari Sergio было создано всего шесть штук. 605 лошадей и абсолютная эксклюзивность. Самый первый экземпляр готовится к аукциону 12 мая.

И поклонники марки и настоящего эксклюзива наверняка захотят почтить память Серджио, положив все силы и изыскав какую-то космическую сумму денег, чтобы купить этот автомобиль на аукционе.

Уникальный дизайн, вдохновленный моделями Pininfarina 60-70-х годов буквально притягивает к себе взгляд.

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А это означает 4,5-литровый атмосферный V8 мощностью 605 л.с., способный разогнаться до сотни за три секунды. В мире, где правят - возможно, последнее десятилетие - турбированные V8, атмосферный V8 Speciale выступает на стороне сил добра.

И вишенка на торте - пробег этого Sergio - всего 200 км. Так что он фактически новый!

О цене пока ни слова, но стоит ожидать чего-то космического. Торговаться этот лот будет на аукционе RM Sotheby’s Monaco.






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Добавлено: 21 апр 2018 в 04:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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