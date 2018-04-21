Аксенов заявил о готовности направить в Сирию крымскую делегацию

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что крымская делегация может посетить Сирию для разработки проектов экономического сотрудничества.

В рамках Ялтинского международного экономического форума проходит конференция «Экономическое развитие Сирии» с участием делегации из Сирии. Ее возглавляет министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.

Аксенов заявил, что крымские компании готовы обсудить меры по восстановлению сирийской экономики. По его словам, если правительство Сирии одобрит инициативу, то в страну может направиться крымская делегация, чтобы поделиться «возможностями, перспективами, оценить перспективы сотрудничества».