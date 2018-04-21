Актрису из сериала «Тайны Смолвиля» обвинили в работорговле

Актриса Элисон Мэк, известная по сериалу «Тайны Смолвиля», арестована по обвинению в причастности к торговле людьми, сообщает Reuters.

Мэк обвиняют в том, что она вербовала женщин в организацию Nxivm, которая официально проводила курсы по личностному росту, но, по данным полиции, действовала как секта.

Там женщин заставляли спать с лидером организации Китом Раньером и клеймили его инициалами. Раньер был арестован ФБР в марте.

Всего в секте было примерно 50 женщин. За привлечение новых сторонниц Мэк, по версии следствия, получала от Раньера вознаграждение.

Сама она обвинения отвергает. По словам 35-летней актрисы, она пришла в Nxivm в возрасте 23 лет, чтобы побороть застенчивость, однако покинула организацию пять лет назад.