Американские ученые обнаружили еще один природный спутник Земли

Ученые из США пришли к выводу, что Луна является не единственным объектом естественного происхождения, вращающимся вокруг Земли.

По данным, обнаруженный объект под названием 2016 HO3 не представляет собой спутник в полном смысле этого слова, однако он уже очень давно не отдалялся от планеты на большое расстояние, и в ближайшее время эта ситуация не изменится.

Этот астероид был открыт в 2016 — специалисты американского аэрокосмического агентства NASA увидели его в апреле благодаря системе телескопов Pan-STARRS 1. Он может отдалиться от нашей планеты на расстояние, примерно в 200 раз превышающее дистанцию до Луны, однако земное притяжение не позволяет ему оказаться еще дальше. При этом он не подходит слишком близко к Земле, так что столкновение с ним планете не угрожает.

2016 HO3 — не первый и не единственный объект, который можно отнести к так называемым квазиспутникам Земли, но другие подобные астероиды не могут оставаться в этом «статусе» слишком долго, только этот астероид стал вести себя подобно спутнику около века назад, и, по мнению исследователей, не будет слишком отдаляться от нее еще на протяжении нескольких столетий.

«Вторая луна» обладает весьма скромными размерами, и по этой причине 2016 HO3 не может стать причиной затмения на Земле поскольку он для этого слишком мал, и даже если окажется между Землей и Солнцем, попросту не будет отбрасывать сколь бы то ни было значимую тень.