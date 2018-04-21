Армянская полиция возбудила против демонстрантов дело о хулиганстве

Полиция в Ереване задержала уже более 60 протестующих, перекрывающих дороги в городе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе полиции.

Также полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве, по которому задержаны три человека. Их обвиняют в грубом нарушении общественного порядка минувшей ночью, когда участники митингов на 60 автомобилях «громкими сигналами причинили беспокойство жителям столицы», «сформировав среди них атмосферу страха и паники».

Как передает News.am, сегодня пешие демонстранты перекрыли проспект Гая. Во главе шествия идет руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

Массовые акции протеста продолжаются в Армении с 13 апреля. Жители протестуют против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Он занял эту должность 17 апреля.