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Атаку на Сирию в Германии признали незаконной


Добавлено: 21 апр 2018 в 22:46, Категория: Политика
Атаку на Сирию в Германии признали незаконной

В Германии высказали свою позицию относительно атаки Соединенных Штатов и коалиции, совершенную 14 апреля на Сирию.

В Бундестаге установили, что действия США и их союзников в Сирии были предприняты в нарушение международного права. Таким образом, в Германии официально признали ранее поддержанный Берлином удар западных партнеров по САР незаконным. Об этом сообщается в ряде СМИ со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

По данным издания, научная служба Бундестага после запроса Левой партии провела анализ удара США, Франции и Великобритании по Сирии, по итогам которого признала, что эти действия являются нарушением международного права.

«Применение военной силы против государства с целью наказания его за нарушение международной конвенции, является нарушением международно-правового запрета на применение силы», - сказано в официальном заявлении.

Также подчеркнуто, что никаких предпосылок для совершения ракетной атаки не было. Помимо всего прочего, в научной службе Бундестага считают крайне сомнительным, что боевые действия могут предотвратить «дальнейшие страдания людей», особенно с учетом немалой вероятности гибели этих самых людей в результате применения военной силы.


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Добавлено: 21 апр 2018 в 22:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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