Бизнес с компанией Юнибрайт

Автомобиль для многих - не просто средство передвижения, а символ успеха, свободы, возможности самовыражения. Поэтому естественно выглядит стремление улучшить его, сделать уникальным, неповторимым, подчеркнуть индивидуальность и стиль.

Компания Unibrait разработала инновационную технологию порошковой покраски. Способ отличается от схожего по характеристикам гальванического хромирования не только приятной ценой, но и высоким качеством. Итогом работы компании стало создание стойкого покрытия, которое практически не подвержено механическому и химическому воздействию. Данная термоагрегатная технология позволяет наносить зеркальное покрытие на любой материал и получила название Unibrait-Hard.

Основные преимущества:

1. Зеркальную поверхность теперь стало возможным создать на любом материале: металл, фарфор, дерево, пластик, керамика, камень и прочее.

2. Появилась возможность нанесения зеркального напыления различного цвета.

3. Способ термоагрегатной технологии не является химической, вакуумной металлизацией, хромированием или газотермическим напылением. Технология состоит в покрытии поверхности несколькими монолитными слоями с зеркалом внутри. Главная ценность такого способа в составе таких покрытий и способе их нанесения.

4. Нет необходимости полировать поверхность перед нанесением Unibrait-Hard.

5. Металл, покрытый данным составом, гарантированно защищен от коррозии на 15 лет.

6. Нанесение Unibrait-Hard схоже с технологией порошковой покраски.

Выгода сотрудничества на условиях франшизы

Компания Unibrait уже получила высокой признание в сфере инновационных разработок, формирование бизнес моделей и российского производственного франчайзинга. Создать свой бизнес по производству сверхпрочных зеркальных покрытий с хромированной статусной поверхностью - легко. После подписания договора с компанией, клиент получает все необходимое оборудование. Unibrait также предоставляет полную информацию по всем этапам технологического процесса, проводит обучение персонала, предоставляет всю необходимую техническую документацию и консультации по текущим вопросам.

Франчайзи Unibrait, в своих отзывах подтверждают, что данная технология повсеместно пользуется спросом. Срок окупаемости проекта достаточно хорош, для Российского уровня развития бизнеса, в отдельных случаях он достигал 7-8 месяцев. Как показывает практика, успех вашего предприятия будет зависеть от конъюнктуры рынка в регионе, эффективности рекламы, стоимости аренды производственных площадей и зарплатной ведомости.

Покупатель получает доступ к федеральному порталу сети производственных предприятий, с которыми можно наладить коммерческие контакты. При этом Unibrait берет на себя обязательства по продвижению сайта покупателя, обеспечивает доступ к социальным проектам для продвижения услуг держателя франшизы. Компания Unibrait не взымает роялти. Первые 5 месяцев реклама для клиентов бесплатна.

Франшиза Unibrait - проверенная доходность ваших инвестиций

В данный момент на рынке существует множество инструментов как с высоким риском: опционы, биржи криптовалют, Forex, фондовые биржи, так и классические варианты: банковские металлы, недвижимость, банковские депозиты, произведения искусства. Компания Unibrait предлагает вам уже проверенный в наших условиях и надежный способ получения дохода. Не упустите отличную возможность организации бизнеса на основе инновационного продукта.

Контакты

Россия, Новосибирск

тел. 7 (965) 8224-555

http://www.unibrait.ru/